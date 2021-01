Biden will Corona-Impfungen in den USA beschleunigen

„Wir sind weiter in einem sehr dunklen Winter. Wir sind im Krieg mit diesem Virus“, sagt Biden.

Matt Slocum/AP/dpa

Washington. Der künftige US-Präsident Biden tritt sein Amt zu einer Zeit an, in der die Corona-Pandemie in den USA wilder tobt denn je. Die Impfung der Bevölkerung kommt nur schleppend voran. Biden präsentiert nun Pläne, wie er das ändern will.

Angesichts einer dramatischen Ausbreitung des Coronavirus in den Vereinigten Staaten will der künftige US-Präsident Joe Biden das Tempo der Corona-Impfungen im Land deutlich erhöhen.Biden kündigte am Freitag (Ortszeit) in Wilmington im Bund