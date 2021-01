Für Ralph Brinkhaus ist der neue CDU-Chef nicht zwingend auch Kanzlerkandidat der Union. Das Amt des Parteichefs sei keine Durchgangsstation ins Kanzleramt, betont der Unionsfraktionschef im Interview mit unserer Redaktion.

Berlin. Im Interview spricht der Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus über seine Erwartungen an den CDU-Parteitag und neue Maßnahmen in der Corona-Pandemie.

Herr Brinkhaus, beim CDU-Parteitag an diesem Samstag werden die Delegierten zuhause am Bildschirm sitzen und sich für ihren neuen Parteichef entscheiden. Könnte das für mehr spontane Entscheidungen sorgen? Normalerweise ist so ein Part