Eine Technische Mitarbeiterin bereitet in der Messehalle Hub27 das Studio für den digitalen Bundesparteitag vor.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Laschet, Merz oder Röttgen - wer wird neuer CDU-Chef? Am Abend beginnt der Bundesparteitag. Die Vorsitzendenwahl ist für den Samstag geplant. Es geht um eine Richtungsentscheidung für die Union. Und möglicherweise auch für ganz Deutschland.

Mit leichter Verspätung hat am Freitagabend der CDU-Parteitag begonnen. Bei dem coronabedingt rein digitalen Bundesparteitag mit Vorstandswahlen - eine Premiere in Deutschland - soll am Samstag der Nachfolger von Parteichefin Annegret Kramp