Laschet soll Kramp-Karrenbauer an CDU-Spitze ablösen

Armin Laschet soll neuer Bundesvorsitzender der CDU werden.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet soll als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer neuer CDU-Chef werden.

Der 59-Jährige setzte sich am Samstag auf dem digitalen CDU-Parteitag in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden.