Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drängt auf eine weitere Verschärfung des Corona-Lockdowns in Deutschland.

Berlin. Kanzlerin Merkel will sich schneller mit dem Länderchefs beraten als geplant. Berichte, wonach der ÖPNV eingestellt werden könnte, dementierte sie.

Die Zeit drängt offenbar: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will schon kommende Woche und nicht erst wie geplant am 25. Januar mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das machte Merkel am