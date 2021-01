Fernsehteams stehen vor dem Regierungssitz Palazzo Chigi in Rom.

Mauro Scrobogna/LaPresse/AP/dpa

Roma. Die bisherige Mitte-Links-Regierung von Giuseppe Conte in Rom ist zerbrochen. Was kommt danach? Vieles ist ungewiss. Klar erkennbar ist die Angst mancher Politiker in Italien vor dem Votum der Bürger bei Wahlen.

In Italien beraten Politiker der großen Koalitionspartner über Lösungswege aus der Regierungskrise. Die Abgeordnetenkammer in Rom unterbrach am Donnerstag wegen der unklaren Lage ihre Sitzung. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, Kammerp