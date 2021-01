Bundesweite Pflicht zu FFP-2-Masken? Auch im Kanzleramt wird darüber nachgedacht.

Berlin. Die katastrophalen Entwicklungen in Irland und London haben die Bundesregierung in Alarmzustand versetzt. Breitet sich die ansteckendere Corona-Mutation in Deutschland aus, könnten die Zahlen auch bei uns sofort wieder hochschießen. Im Kanzleramt wird deswegen über neue Abwehrmaßnahmen nachgedacht. Was kommt da auf uns zu?

Das irische Drama: Bis Weihnachten war die Insel das Corona-Vorbild für ganz Europa. Mit einem harten Lockdown war es - anders als in Deutschland - gelungen, Anfang Dezember die zweite Welle zu brechen, es gab kaum noch Neuinfektionen. Die