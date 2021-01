Alexej Nawalny kündigte an, am Sonntag nach Moskau zurückkehren zu wollen.

dpa/Alexander Zemlianichenko

Moskau. Obwohl die russischen Behörden gegen Alexej Nawalny ermitteln und mit Gefängnis drohen, will der Kremlgegner am Sonntag nach Moskau zurückkehren. Das teilte Nawalny auf Twitter mit. Zuletzt hatte er sich noch zu einer Reha-Maßnahme in Deutschland aufgehalten.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny will nach seiner Vergiftung an diesem Sonntag nach Moskau zurückkehren. Er lande am 17. Januar mit einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda, teilte er im Kurznachrichtendienst Twitter am Mittwoch