Paris: An Champs-Élysées soll "außergewöhnlicher Garten" entstehen

Die mehrspurige Straße soll breiten und bepflanzten Promenaden weichen.

PCA-STREAM

Paris. Die französische Hauptstadt plant die Umgestaltung seiner Prachtstraße Champs-Élysées.

Die Pariser Prachtstraße Champs-Élysées soll künftig in neuem Glanz erstrahlen. Ein entsprechendes Projekt will die Stadt in der kommenden Woche vorstellen, wie es aus dem Pariser Rathaus hieß. Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte a