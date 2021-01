Klimagipfel: Bäume pflanzen statt verbieten? Ein guter Ansatz

Klimaschutz geht alle an. Das Archivbild zeigt "Fridays for Future"- Aktivisten in Berlin.

Osnabrück. Was Deutschland beim Klimaschutz im eigenen Land macht, ist – mit Blick auf die globalen Auswirkungen – vergleichsweise unbedeutend. Denn der deutsche Anteil am weltweiten Co2-Ausstoß liegt nur bei etwa zwei Prozent. Klimaschutz ist also eine weltweite Aufgabe, an der sich alle Staaten der Erde beteiligen sollten.

Deshalb ist es gut, dass Frankreichs Staatschef Macron die „Grüne Mauer in Afrika“ massiv unterstützt. Sie ist ein Mammut-Aufforstungsprojekt gegen die Ausbreitung der Wüste in der Sahel-Zone. Dieses Projekt zeigt zudem den richtigen polit