Polizisten untersuchen ein Haus in Eisenach, in dem es zu einer Explosion gekommen war.

Michael Reichel/dpa

Eisenach. Auf ein Wohnhaus in Eisenach ist ein Anschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei detonierten am frühen Montagmorgen offenbar Sprengsätze vor und oder in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Der genaue Hintergrund ist unklar.

Nach einer Explosion am frühen Montagmorgen in Eisenach gehen die Ermittler von einem politischen Hintergrund aus. An der Fassade eines Hauses sei ein Schriftzug mit politischem Hintergrund angebracht worden, teilte die Polizei mit. Vor ode