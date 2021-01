An diesem Samstag kürt die CDU auf einem digitalen Parteitag ihren Vorsitzenden. Warum er glaubt, dass er gewinnt, erklärt Armin Laschet im Interview mit unserer Redaktion.

Berlin. Armin Laschet könnte am Samstag nächster Vorsitzender der CDU werden. Er erhebt auch Anspruch auf die Kanzlerkandidatur, das aber eher leise. Die Zeit, in denen man wie Gerhard Schröder an Zäunen rüttelte oder "ich, ich ich" sagt, sind vorbei, erklärt er im Interview.

Herr Laschet, an diesem Samstag wählt die CDU einen neuen Vorsitzenden. Warum sind Sie der Richtige für das Amt?In diesen bewegten Zeiten braucht es Orientierung und Zusammenhalt. Die CDU als letzte deutsche Volkspartei spielt dabei eine we