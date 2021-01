Das Rettungsschiffs „Ocean Viking“ liegt im Hafen von Marseille vor Anker.

Nicolas Tucat/AFP/dpa

Marseille. Monatelang mussten die Seenotretter von SOS Mediterranee mit ihrem Schiff ausharren. Nun stechen sie wieder in See. Der Einsatz birgt auch Unsicherheiten.

Inmitten der Corona-Krise ist die „Ocean Viking“ wieder ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen, um in Seenot geratene Flüchtlinge zu bergen. Das Schiff der spendenfinanzierten Organisation SOS Mediterranee sei am Montag von Marseille aus in Se