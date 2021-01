Nancy Pelosi fordert eine Untersuchung des Sicherheitsdesasters.

Samuel Corum/Getty Images/AFP

Washington. Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch militante Anhänger des scheidenden Präsidenten fordern Vertreter beider Parteien Donald Trumps sofortige Absetzung.

Seit der Erstürmung des Kapitols in Washington durch militante Trump-Anhänger am 6. Januar steht der abgewählte Amtsinhaber massiv unter Druck. Immer mehr der Angreifer werden festgenommen. In wenigen Tagen übernimmt Joe Biden die Amtsgesch