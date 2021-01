Newsblog: Trump plant seinen Umzug – wann er Washington verlassen will

Der scheidende US-Präsident Donald Trump will die Hauptstadt Washington Medienberichten zufolge am Morgen der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden verlassen.

Brendan Smialowski/AFP

Washington. Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch militante Anhänger des scheidenden Präsidenten fordern Vertreter beider Parteien Donald Trumps sofortige Absetzung.

Seit der Erstürmung des Kapitols in Washington durch militante Trump-Anhänger am 6. Januar steht der abgewählte Amtsinhaber massiv unter Druck. Erst nach langem Zögern verurteilte Trump die Gewalt in Washington und rief das Land zur "Versöh