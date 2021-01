Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence hat eine sofortige Absetzung des Präsidenten Donald Trump über einen Zusatzartikel der Verfassung offiziell abgelehnt.

Essdras M. Suarez/dpa

Washington. Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch militante Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump werden die Rufe nach Trumps sofortiger Absetzung lauter.

Seit der Erstürmung des Kapitols in Washington durch militante Trump-Anhänger am 6. Januar steht der abgewählte Amtsinhaber massiv unter Druck. Erst nach langem Zögern verurteilte Trump die Gewalt in Washington und rief das Land zur "Versöh