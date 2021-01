Große Stars sollen den Tag der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris am 20. Januar prägen.

Chip Somodevilla/AFP

Washington. Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch militante Anhänger des scheidenden Präsidenten fordern Vertreter beider Parteien Donald Trumps sofortige Absetzung.

Seit der Erstürmung des Kapitols in Washington durch militante Trump-Anhänger am 6. Januar steht der abgewählte Amtsinhaber massiv unter Druck. Erst nach langem Zögern verurteilte Trump die Gewalt in Washington und rief das Land zur "Versöh