Bundeskanzlerin Angela Merkel verfolgt heute die Wahl der Nachfolge für ihre Wunschnachfolgerin.

Odd ANDERSEN / various sources / AFP

Berlin. Die CDU beendet die Hängepartie und wählt einen neuen Vorsitzenden. Die Ausgangslage ist extrem unklar. Lesen Sie hier alle Entwicklungen.

Die CDU will heute den Nachfolger von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Online-Parteitag bestimmen. Am Samstagvormittag wählen die 1001 Delegierten digital. Der Sieger wird anschließend noch per Briefwahl bestätigt. Gegen Mi