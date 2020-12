Das Logo des Biotechnologie-Unternehmens „BioNTech“ ist an einer Stele vor der Unternehmenszentrale angebracht.

Arne Dedert/dpa

Mainz. Biontech und Pfizer beantragen die Zulassung ihres Impfstoffs in der EU. Die zuständige Behörde will noch in diesem Monat grünes Licht geben. Die ersten Auslieferungen könnten nach einer Genehmigung schon binnen Stunden starten.