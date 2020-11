US-Präsident Donald Trump bleibt dabei: „Das war eine manipulierte Wahl. 100 Prozent.“

Patrick Semansky/AP/dpa

Washington. Donald Trump machte in den vergangenen Wochen nicht den Anschein seinen Platz räumen zu wollen. Mittlerweile schlägt er andere Töne an. An seiner "Wahlbetrug"-Version hält er jedoch fest.