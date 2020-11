Armenier verlassen ihre Dörfer, bevor aserbaidschanische Streitkräfte die Kontrolle in der umstrittenen Region Berg-Karabach übernehmen.

Sergei Grits/AP/dpa

Jerewan. Freud und Leid liegen in Berg-Karabach eng beieinander. Während Bewohner nach dem Ende der Kämpfe in ihre Wohnungen zurückkehren, müssen andere ihre Heimat verlassen. Armenien übergibt 121 Städte und Dörfer an Aserbaidschan