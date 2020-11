Berlin. In der bundesdeutschen Hauptstadt protesterieren gegen die Corona-Politik. Auch Gegendemonstrationen sind angemeldet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Rund 600 Polizisten begleiten heute eine Versammlung in Berlin gegen die Corona-Politik sowie Gegendemonstrationen.

Das teilte die Polizei via Twitter mit. Zu einer als „Schweigemarsch“ bezeichneten Demonstration, die in Prenzlauer Berg starten sollte, sind rund 5000 Teilnehmer angemeldet. Zu deren Forderungen zählen mehr Selbstbestimmung im Kampf gegen die Pandemie, weniger Einschränkungen durch Regierungsverordnungen und ein Verzicht auf Impfungen.

Am Samstag war zudem Leipzig Schauplatz für Proteste von Gegnern der Corona-Politik und Gegendemos geworden. In Berlin hatten am vergangenen Mittwoch mehrere Tausend Menschen am Brandenburger Tor gegen die Corona-Politik protestiert. Wasserwerfer waren im Einsatz. Es gab nach Polizeiangaben 365 vorläufige Festnahmen, 77 Polizisten wurden verletzt.