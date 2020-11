Der Hauptangeklagte Stephan Ernst wartet vor Verhandlungsbeginn im Gerichtssaal.

Ronald Wittek/EPA/Pool/dpa

Frankfurt am Main. Was für ein Mensch ist der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke? Auch der psychiatrische Gutacher erhielt nur wenig Einblicke in die Gefühlswelt des Angeklagten. Die Gefahr schwerer Straftaten sieht er weiterhin.