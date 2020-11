„Wenn wir uns nicht abstimmen, könnten mehr Menschen sterben“, sagt Joe Biden.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. Die Corona-Krise eskaliert in den USA. Der gewählte Präsident Biden will die Pandemie ab seinem Amtsantritt rasch eindämmen. Doch Trump erschwert ihm die Vorbereitungen. In Wisconsin kann der Amtsinhaber eine Neuauszählung der Stimmen beantragen - aber nur gegen Vorkasse.