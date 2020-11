Irmgard Braun-Lübcke, Ehefrau des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, tritt in den Zeugenstand.

Boris Roessler/dpa pool/dpa

Frankfurt am Main. „Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann, was ich Herrn Lübcke angetan habe, was ich der Familie Lübcke angetan habe“, sagte der mutmaßliche, Stephan Ernst, Anfang November. Heute tritt die Frau des Getöteten in den Zeugenstand. Ein schwerer Schritt.