Lübcke-Witwe: „Ich will die volle Wahrheit“

Irmgard Braun-Lübcke, Ehefrau des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, tritt in den Zeugenstand.

Boris Roessler/dpa pool/dpa

Frankfurt am Main. Ein hochemotionaler Auftritt: Im Prozess um den Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke hat dessen Witwe als Zeugin ausgesagt. „Ich will die volle Wahrheit“, betonte Irmgard Braun-Lübcke. „Wir brauchen das“.