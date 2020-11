Regensburg: Eine Teilnehmerin einer Demonstration der „Querdenken“-Bewegung gegen die gegenwärtigen Anti-Corona-Maßnahmen.

Armin Weigel/dpa

Regensburg. Mit Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Politik will die "Querdenken"-Bewegung ihren Unmut zu Ausdruck bringen. Allerdings ist die Demo in Regensburg viel kleiner als eine ähnliche Kundgebung in Leipzig vor einer Woche.