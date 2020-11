Zentralrat der Muslime will, dass Imame in Deutschland schneller ausgebildet werden



dpa

Osnabrück. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) plädiert vor einem virtuellen Treffen der Islamverbände mit Bundesinnenminister Horst Seehofer im Rahmen der Islam-Konferenz am Dienstag für mehr Schnelligkeit bei der Ausbildung von Imamen in Deutschland.