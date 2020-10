Anti-Terror-Ermittler wollen in Nizza prüfen, ob der Tatverdächtige Komplizen hatte.

Daniel Cole/AP/dpa

Nice. Eine mörderische Attacke in einer Kirche in Nizza reißt in Frankreich neue Wunden auf. Der Weg des mutmaßlichen Gewalttäters nach Südfrankreich wirft viele Fragen auf. Was passierte genau in Italien?