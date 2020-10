Streit um Abtreibungsrecht in Polen

Frauenrechtsaktivisten von der Frauenrechts-Organisation „Strajk Kobiet“ während eines organisierten „Generalstreiks“ in Warschau.

Czarek Sokolowski/AP/dpa

Warschau. In Polen gibt es seit Tagen Proteste gegen eine drastische Verschärfung des Abtreibungsverbots. Nun will die Frauenbewegung einen landesweiten Streik organisieren. Eine ähnliche Aktion hatte 2016 Erfolg - doch funktioniert das auch in Corona-Zeiten?