Feuerwehrkräfte sind vor dem geräumten Hausprojekt „Liebig 34“ im Einsatz.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Mindestens ein Dutzend Vermummte sollen am Mittwochabend mehrere Brandsätze auf den Bereich vor das ehemals besetzte Haus „Liebig 34“ in Berlin geworfen und so das Feuer an dem Gebäude ausgelöst haben.