„Wer Grenzen offen halten will, der muss auch für mehr Sicherheit sorgen.“: Markus Söder.

Peter Kneffel/dpa

München. Die Corona-Zahlen steigen und steigen - in manchen Regionen in ungeahnte Höhen. In Bayern soll nun eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Hotspots eingeführt werden.