Konservative führen bei Parlamentswahl in Litauen

Gitanas Nauseda, Präsident von Litauen, gibt in einem Wahllokal seine Stimme ab.

Uncredited/Lithuanian President's Office/AP/dpa

Vilnius, Litauen. Bei der Parlamentswahl in Litauen kam es zum erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Wahlsieger wird aber erst nach einem weiteren Wahlgang in zwei Wochen feststehen. Bahnt sich ein Machtwechsel an?