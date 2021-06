Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich vielerorts, zeigt eine interaktive Deutschlandkarte.

Arne Dedert/AFP

Berlin. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Montag leicht gestiegen. Die Kreise, in denen sie die 100 überschreitet, kann man aber an einer Hand abzählen.

Erstmals seit drei Wochen liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder höher als am Vortag. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen hervor. So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz für DeutschlandDemnach wurden