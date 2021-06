Zwei Kreise noch über 100er-Inzidenz – einer in Niedersachsen

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich vielerorts, zeigt eine interaktive Deutschlandkarte.

Arne Dedert/AFP

Berlin. Weniger Corona-Fälle als vor einer Woche und die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt: Nur noch in zwei Kreisen überschreitet sie die 100er-Marke. Am besten sieht es in den nördlichen Bundesländern aus.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4640 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.37 Uhr wiedergeben. Zum