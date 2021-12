Wo in Deutschland aktuell die Regionen mit den höchsten und niedrigsten Inzidenzen liegen, erfahren Sie hier.

Arne Dedert/AFP

Berlin. Besonders im Osten und Süden Deutschlands bleibt die Corona-Lage in Deutschland extrem angespannt. Die Intensivstationen dort stehen weiter vor einem Kollaps. Die Corona-Lage im Überblick.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 442,9 an. Am Montag war ein Höchstwert v