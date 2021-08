Corona-Inzidenz steigt auf 17,9: In diesen Regionen ist sie besonders hoch

Wo in Deutschland aktuell die Regionen mit den höchsten und niedrigsten Inzidenzen liegen, erfahren Sie hier.

Arne Dedert/AFP

Berlin. Aktueller Überblick zur Corona-Lage in Deutschland: Bundesweit steigt die Inzidenz auf 17,9 – einige Kreise landen bei einem Wert von über 35. An der Spitze liegt ein Landkreis in Niedersachsen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1766 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 3.15 Uhr wieder. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1545 Neuansteckungen g