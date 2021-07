Corona-Inzidenz steigt weiter an – Wert in 16 Regionen über 35

Wo in Deutschland aktuell die Regionen mit den höchsten und niedrigsten Inzidenzen liegen, erfahren Sie hier.

Arne Dedert/AFP

Berlin. Aktueller Überblick zur Corona-Lage in Deutschland: Bundesweit steigt die Inzidenz auf 16,9 – einige Kreise landen bei einem Wert von über 35. An der Spitze liegt eine Urlaubsregion in Bayern.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2400 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.10 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für