Welche Corona-Hotspots in Deutschland die höchsten Inzidenzen aufweisen, zeigt eine interaktive Deutschlandkarte.

Arne Dedert/AFP

Berlin. Einige Landkreise drücken die Ansteckungsrate unter die Inzidenz von 35. Aber es gibt Ausreißer mit hohen Werten.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 11.869 Corona-Neuinfektionen gemeldet – und damit 1662 mehr als genau vor einer Woche, am 18. Februar. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag he