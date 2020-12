Berlin. Fast alle deutschen Landkreise überschreiten deutlich den Warnwert von 50. Welche Gebiete besonders herausstechen.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 33.700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. In der Zahl sind 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten, die am Vortag aus technischen Gründen nicht übermittelt worden waren. Abzüglich der Nachmeldungen wurden somit 30.277 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg nach den jüngsten Angaben des RKI innerhalb eines Tages um 813 auf insgesamt 24.938. Am Mittwoch war bei den täglich erfassten Totenzahlen ein Höchststand von 952 Fällen verzeichnet worden.



Zehn Regionen liegen über 500

Zehn Landkreise weisen laut RKI-Daten (Stand 17. Dezember) eine Inzidenz von mehr als 500 auf, fünf davon liegen in Sachsen:

Regen (Bayern) 651,1 Bautzen (Sachsen) 639,5 Görlitz (Sachsen) 621,6 Sächsische Schweiz-Ostertgebirge 610,0 Zwickau (Sachsen) 571,7 Oberspreewald-Lausitz (Brandenburg) 546,8 Meißen (Sachsen) 522,5 Altenburger Land (Thüringen) 515,7 Mittelsachsen (Sachsen) 514,3 Speyer (Rheinland-Pfalz) 502,4

Hotspots in Deutschland – eine Übersicht



Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag nach Angaben des Instituts am Donnerstag bundesweit bei 184,8. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum.

Erst bei der Größenordnung um die 50 sei es laut Bundesregierung wieder möglich, dass die Gesundheitsämter einzelne Kontakte von Infizierten nachvollziehen könnten. Alle aktuellen Hotspots sind in der folgenden Karte markiert. Die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts hinken wegen der Meldekette dem lokalen Geschehen oft einige Tage hinterher. Sie können die Landkarte daher basierend auf den Angaben lokaler und regionaler Behörden oder basierend auf den offiziellen Zahlen des RKI betrachten:

Das RKI veröffentlicht die aktuellen Zahlen arbeitstäglich. Zwischen der obigen Karte und der Auflistung im Text kann es zu leichten Unterschieden, wenn die Daten unterschiedlich schnell aktualisiert werden.

Woher stammen die regionalen Angaben? Das Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology, kurz CEDIM, ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im Bereich des Katastrophenmanagements. CEDIM sammelt und analysiert gemeinsam mit der Risklayer GmbH und einem Team Freiwilliger aktuelle Daten über die Entwicklung der Corona-Pandemie. In interaktiven Karten bieten die mehrfach Qualitäts-gesicherten Daten einen schnellen Überblick über Fallzahlen.

Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Deutschland 2020



Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie nahm laut den RKI-Angaben vom Freitag auf 1.439.938 zu. Die Zahl der Genesenen liegt demnach bei rund 1.069.400.