Wo in Deutschland aktuell die Regionen mit den höchsten und niedrigsten Inzidenzen liegen, erfahren Sie hier.

Arne Dedert/AFP

Berlin. Überblick zur Corona-Lage in Deutschland: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an – 3142 Neuinfektionen werden gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt seit über drei Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 16,5 – am Vortag betrug der Wert 16,0, am Freitag der Vorwoche 13,2. Die Gesundheitsämter me