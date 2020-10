Vermögenssteuer: Bund der Steuerzahler warnt vor Schaden in Milliardenhöhe

Eine Reaktivierung der Vermögenssteuer würdeunterm Strich viel Geld kosten, warnt der Bund der Steuerzahler.

Osnabrück. Der Bund der Steuerzahler warnt vor fiskalischen Schäden in Milliardenhöhe durch eine Reaktivierung der Vermögenssteuer. Per Saldo drohten Steuermindereinnahmen zwischen 24 und 31 Milliarden Euro jährlich, heißt es in einer Analyse des Deutschen Steuerzahlerinstituts (DSI), die unserer Redaktion vorab vorliegt.