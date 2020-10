Bereitschaftspolizei mit Hunden zerstreut Demonstranten während einer Kundgebung gegen die Ergebnisse einer Parlamentsabstimmung.

Vladimir Voronin/AP/dpa

Bischkek. Die Proteste nach der von Manipulatioansvorwürfen begleiteten Parlamentswahl in Kirgistan dauern an. Demonstranten dringen in ein Gebäude, in dem sich auch das Büro des Staatschefs befindet. Auch ein prominenter Gefangener soll befreit worden sein.