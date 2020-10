Ein Gebäude geht nach dem Einschlag einer aserbaidschanischen Rakete in Flammen auf.

Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/dpa

Xankəndi. Seit mittlerweile einer Woche dauern die neuen schweren Gefechte im Südkaukasus an. Armenien ist besorgt und behauptet, die Türkei greife in den Konflikt ein. Was sagt Aserbaidschan dazu?