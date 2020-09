Militärflugzeug in Ukraine abgestürzt: Tote und Verletzte

Das vom ukrainischen Ministerium für Notstandssituationen veröffentlichte Videostandbild zeigt das abgestürzte Militärflugzeug vom Typ Antonow AN-26 in Flammen.

-/Emergency Situation Ministry/dpa

Tschuhujiw. In der krisengeschüttelten Ukraine ist ein Militärflugzeug mit Auszubildenden der Luftstreitkräfte abgestürzt. Es soll sich um einen Übungsflug gehandelt haben. Die Absturzstelle liegt in der Nähe der russischen Grenze, aber nicht im Kriegsgebiet in der Ostukraine.