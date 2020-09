Briten lieben ihre Pubs. Ab Donnerstag müssen sie sich jedoch mit einer frühen Sperrstunde abfinden.

Alberto Pezzali/AP/dpa

London. Doppelt so viele Corona-Infektionen als noch vor einer Woche - die Zahl der Fälle steigt in Großbritannien rapide an. Premier Johnson kündigt weiter Restriktionen an und verweist auf den Ernst der Lage.