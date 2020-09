Konflikt in Belarus - Kritik an EU-Empfang für Tichanowskaja

Ihr Besuch in Brüssel sorgt für Kritik: die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.

Maciej Kulczynski/PAP/dpa/Archiv

Minsk. Mehr als einen Monat nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus stellt sich Swetlana Tichanowskaja nun bei den Außenministern in Brüssel vor. Nicht nur dem Machtapparat von Alexander Lukaschenko in Minsk missfällt das.