95 Festnahmen bei neuen Protesten in Belarus

Belarussische Studenten rennen bei einer Kundgebung vor der Heilig-Geist-Kathedrale vor der Polizei weg.

Uncredited/Tut.by/AP/dpa

Minsk. Die Demonstrationen gegen Lukaschenko in Belarus dauern seit mehr als drei Wochen an. In der Nacht wurden wieder zahlreiche Aktivisten festgenommen.