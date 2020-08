Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Berlin nicht rechtens

Das Bundesarbeitsgericht hat das im Berliner Neutralitätsgesetz verankerte pauschale Kopftuchverbot für Lehrerinnen für nicht rechtens erklärt.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt. Per Gesetz will das Land Berlin verhindern, dass Lehrer religiöse Symbole oder Kleidungsstücke im Schulunterricht tragen. Sie sollen dort bewusst neutral gegenüber jeglicher Religion erscheinen. Das höchste Arbeitsgericht lässt das nicht so ohne weiteres gelten.