Ein Teströhrchen liegt in einer Tüte mit der Aufschrift „Verdacht auf COVID-19“.

Marius Becker/dpa

Berlin. Familienfeiern, Urlaubsreisen und eine Menge neuer Ansteckungen: Erstmals seit Ende April werden in der Corona-Krise in Deutschland wieder mehr als 2000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Das hat auch mit einer größeren Zahl von Tests zu tun - aber nicht nur.